◆パ・リーグ日本ハム５☓―４西武（１３日・エスコン）＝延長１１回＝日本ハムの清宮幸太郎内野手が４―４の延長１１回２死満塁、山田のツーシームを捉え中前へサヨナラ適時打を放った。「みんなの思いが乗り移って、ファンの声援ももちろんですが、いろんな思いを乗せて打てました」と大興奮で振り返った。２３年４月１日の楽天戦（エスコン）以来、２シーズンぶりの劇打で４時間４０分の激闘に終止符を打った。