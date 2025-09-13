◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１×―１０阪神（１３日・東京ドーム）巨人・中山礼都内野手が１１試合連続「６番・ライト」で先発し、プロ初の満塁本塁打を放つなど阪神とのレギュラーシーズン最終戦で勝利に貢献した。０―３の初回２死満塁。先発・高橋遥人の初球、外角１４８キロの直球をライトスタンドにたたき込んだ。アマチュア時代も含めて「初めて」という一時逆転のグランドスラム。「最高の結果になってよかった。芯