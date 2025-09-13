◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）男子１００メートル予選で、初出場の守祐陽（ゆうひ、大東大）は１０秒３７（速報値）の２組７位に終わり、各組３着と４着以下の上位３名による準決勝進出を逃した。５月に追い風参考記録ながら９秒９７をマークし、７月の日本選手権では７位に入った期待のニューフェース。８月３日の富士北麓ワールドトライアル（山梨）で１０秒００（追い風１・３メートル）をマークし、世界陸上の