台湾戦の1回、先制二塁打を放つ阿部＝沖縄セルラー野球のU―18（18歳以下）ワールドカップ（W杯）第9日は13日、沖縄セルラースタジアム那覇などで2次リーグ最終戦が行われ、全勝で既に決勝進出を決めていた日本は台湾に9―1で大勝した。大会2連覇を目指し14日に米国と対戦する。日本は一回に阿部（神奈川・横浜）の二塁打などで2点を先行。二回は8長短打を集めて7点を追加した。先発の下重（群馬・健大高崎）は3回無失点。同