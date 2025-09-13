これは、シングルマザーとして夫と義姉を育て上げた義母を尊敬していた主人公が、その義母の金銭トラブルに直面し、翻弄される物語です。最初は純粋な思いから始めた援助が、義母の欲望によって次第に歪んでいきます。ある日、高額なプレゼントをねだるようになった義母から、ついにアパートの更新料10万円を無心され…。「お金をだまし取る義母」をごらんください。 夫は断固として義母にお金を貸すことに反対しま