名古屋の玄関口、名古屋駅。JRや私鉄、地下鉄、市バス、高速バスなど数々の公共交通機関が乗り入れ、1日平均およそ100万人が利用します。地元の人は「名駅」（めいえき）と呼びますが、これに引っかけて「迷駅」（めいえき）とも称されます。多くの路線や交通網が集まると同時に、地下街が7つも交錯する複雑さはあたかも迷宮のごとし。初めての旅行者はもちろんのこと、地元の人ですら右往左往してしまうことが珍しくありません。