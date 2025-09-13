懐かしのファミコンやスーパーファミコンで、多くの人が時間を忘れてプレイした「スーパーマリオシリーズ」。中でも「何度も繰り返しプレイした」「隠し要素まで極めた」と語る人も多く、やり込み度の高いタイトルが数多く存在します。All About ニュース編集部は8月19〜26日、全国40代の男女234人を対象に「ゲーム」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、【40代が選ぶ】一番やり込んだ「スーパーマリオ