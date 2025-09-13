女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が13日、自身のインスタグラムを更新し、新ヘアを披露した。本田は「バッサリ」と髪の毛を切ったことを明かしつつ。少し明るくなった新ヘアを披露した。この投稿にフォロワーからは「お似合いです」「可愛い」「めっちゃ可愛い」「ますます綺麗になっていく」といったコメントが寄せられた。