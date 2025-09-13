◇高校野球秋季滋賀大会2回戦近江4―0彦根総合（2025年9月13日湖東スタジアム）高校野球の滋賀大会は13日に2回戦が行われ、近江は彦根総合を4―0で下して初戦を突破した。秋初戦の2回戦から23年選抜出場校と対戦する好カード。来秋ドラフト候補に挙がる最速148キロ右腕の上田健介（2年）が先発し、6回0/3を被安打1、無失点に抑える好投で勝利に貢献した。「ストライク先行で投げられたことが良かったと思います」ス