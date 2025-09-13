「カラコンは可愛いけれど、長時間の着用で瞳が疲れる…」そんな女性たちに朗報です。TeAmo（ティアモ）から、ブランド初となるシリコーンハイドロゲル素材を採用したマンスリーカラコンがついに登場♡ 酸素透過率は従来比約20倍、裸眼に近い解放感のある着け心地を実現しました。全6色・3サイズの豊富なラインナップで、ナチュラル派から盛りたい派まで、あなたの理想の瞳がきっと見つかります♪ 裸眼級の快適