元AKB48の佐々木優佳里（30）が13日、自身のインスタグラムを更新。体調不良で入院していたことを明かした。「実は最近体調を崩してしまい、少しの間入院してました」とし、「改めて体調っていつ崩すかわからないからこそ、普段からできるケアを大切にしていきたいなって思いました…！今は元気になっているので安心してくださいねみなさんも体調には気をつけてお過ごしください写真は家族がお見舞いに来てくれた時のです」と