「ちょっとあなたのiPhone見せて」と言われて、ドキッとしたことはないでしょうか。たくさんの個人情報が含まれているiPhoneは、ほんの数分間見られるだけでも、自分の生活をのぞかれたように感じるものです。サイバー犯罪が増える中、「情報が漏れていないか」と心配する人も少なくありません。特にAIの利用が広がる中で、データの扱いに不安を抱くのは自然なことです。そこで本記事では、iPhoneで自分のプライバシーを守るための