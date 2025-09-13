● ヤクルト 2 − 6 DeNA ○＜23回戦・神宮＞13日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイターヤクルト−DeNA』で解説を務めた真中満氏が、ヤクルト先発・山野太一について言及した。山野は5回まで8安打を浴びながらも、なんとか3失点に抑えていたが、1−3の6回先頭の林琢真にセンター前に運ばれると、続く竹田祐のバント失敗で1アウトを奪うも、蝦名達夫に二塁打で二、三塁のピンチを招く。ここを踏ん張りたいところだ