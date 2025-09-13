¢¡Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê13Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë³«Ëë¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¤Î1500¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜµ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï4Ê¬7ÉÃ34¤ÇÁÈ10°Ì¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤Î»ä¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬Âç¤­¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àµ¡¹Æ²¡¹¤È»ä¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Î»þ¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼å¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À