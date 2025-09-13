◆陸上世界選手権（13日、東京・国立競技場）開幕して、女子の1500メートル予選が行われ、日本記録保持者の田中希実（ニューバランス）は4分7秒34で組10位となって、14日の準決勝に駒を進めることができずに、まさかの予選敗退となった。序盤から上位でレースを進める積極的な走りを披露。残り約400メートルで1度は集団に飲み込まれ、ハイペースについていくことができず。レース後はうつむいてトラックを後にした。同じ