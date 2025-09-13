横浜Ｆ・マリノスは９月13日、J１第29節で川崎フロンターレとホームで対戦。後半にDF鈴木冬一が退場となり、数的不利の展開を強いられている。56分、敵陣で喜田拓也がボールを奪われ、カウンターを受ける。抜け出されたエリソンのシュートはGK朴一圭がセーブも、そのこぼれ球に詰めようとした山本悠樹をペナルティエリア内で鈴木が後ろから倒してしまう。 大橋侑祐主審は鈴木にイエローカードを提示し、川崎にPKを与え