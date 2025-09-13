明治安田J2リーグ第29節は9月13日、全国各地で計6試合が行われ、14位藤枝MYFCはホームで17位大分トリニータと対戦、1-1で引き分けました。藤枝は前半、MF浅倉廉のゴールで追いつきましたが、これでリーグ戦2試合勝ちなしです。 【明治安田J2リーグ第29節＝藤枝総合運動公園サッカー場:3,545人】 藤枝MYFC1(1-1、0-0)1大分トリニータ ＜得点者＞ 【藤】浅倉廉 【分】天笠泰輝