光三宝荒神社の「献灯祭」でろうそくに火をともす参拝者ら＝13日夜、和歌山県橋本市災難や不浄を取り除く「火の神」「かまどの神様」として古くから信仰を集めてきた和歌山県橋本市の光三宝荒神社で13日夜、恒例の「献灯祭」が営まれた。参拝者が約1万本のろうそくをともし、静寂に包まれた境内は淡くオレンジ色に照らされた。神仏習合の祭りで、神事と法要の後「家内安全」などの願い事が書かれた約120基の紙灯籠が信者らの手