◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１ｘ―１０阪神（１３日・東京ドーム）巨人の船迫大雅投手が５番手で登板して、１回を３者凡退に抑えた。これでキャリアハイとなる５２登板に到達した。「２年連続で５０登板超えられたっていうのは自分の中で１つの目標にして今年入ったので、それはよかったですし、これからも健康に投げて行きたいなと思ってます」と語った。１点を追う８回に登板。この回の先頭・大山を変化球で空振り三振。