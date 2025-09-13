陸上の世界選手権初日（１３日、東京・国立競技場）、女子１５００メートル予選が行われ、田中希実（２６＝ニューバランス）が１組１０着に終わり、各組６着までの準決勝進出を逃した。無力さを痛感した。田中は「やっぱり今の実力では厳しかった部分が大きい。正々堂々としたレース運びができない。あのペースの時に、余裕を持って走ることができないところに弱さを感じた。ラストも自分の力を出し切っているつもりでも、その