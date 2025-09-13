◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１ｘ―１０阪神（１３日・東京ドーム）巨人のリチャード内野手が、９回に内野安打を放ってサヨナラ勝利につなげるなどマルチ安打を放った。１点を追う９回無死一塁で打席に立つと、投手強襲の内野安打で出塁。その後、浦田が犠打を決めて１死二、三塁で代打・坂本が中堅への適時打を放ってチームはサヨナラ勝利となった。リチャードは「気持ちです！僕はもう自分のことだけ考えて絶対打つって