パ４位の楽天は１３日の６位ロッテ戦（楽天モバイル）に４―６と逆転負けで連勝が３でストップ。優勝の可能性が完全消滅した。初回に２点の先制点をもらった先発・荘司康誠投手（２４）は３回まで無安打投球。しかし、雨で足場の悪くなったマウンドに苦戦し、４回に変調。制球を乱して同点とされると、なお二死満塁とピンチを背負い途中降板した。後を受けた２番手・則本が高部に満塁弾を浴びて逆転され、荘司は３回２／３、