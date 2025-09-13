◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンド日本９―１台湾（１３日・沖縄セルラースタジアム那覇）大会連覇を目指す日本代表は、台湾を破り開幕８連勝を飾った。初回２死二塁で４番・阿部葉太中堅手（横浜）が左越え適時二塁打を放つと、続く奥村凌大二塁手（横浜）も適時二塁打で２点を先制した。２回は５連打を含む計８安打で一挙７点を奪った。投げては、先発左腕