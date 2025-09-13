◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１３日・京セラドーム大阪）オリックス・九里亜蓮投手が、６回５安打無失点で降板した。自身６年ぶりとなった、ソフトバンク戦での先発。初回は柳町への２球目に７６キロの超スローボールを投げるなど、緩急を自在に操り、３者凡退に抑えた。２回は安打と四球で２死一、二塁のピンチを招いたが、海野を遊ゴロに料理。３、４回は３人で攻撃を終えた。５回、２本の安打と犠打で１死二