女優の森尾由美（59）が13日、フジテレビ系「はやく起きた朝は…秋のはじまりSP」に磯野貴理子（61）、松居直美（57）とともに出演。初孫となる、22年6月に長女が出産した第1子女児について明かした。森尾は「今、孫の香澄が全部パパじゃなきゃ駄目なの」と明かすと、磯野が「えっ！うそでしょ！」と驚いた。そして「抱っこも、ベビーカー押すのも、お風呂入るのも、ご飯食べるとき隣に座るのもパパがいいの。だから、それほどパ