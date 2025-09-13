[9.13 プレミアリーグ第4節](エミレーツ スタジアム)※20:30開始<出場メンバー>[アーセナル]先発GK 1 ダビド・ラヤDF 3 クリスティアン・モスケラDF 6 ガブリエル・マガリャンイスDF 12 ユリエン・ティンバーDF 33 リッカルド・カラフィオーリMF 8 マルティン・ウーデゴーアMF 23 ミケル・メリノMF 36 マルティン・スビメンディFW 10 エベレチ・エゼFW 14 ビクトル・ギェケレシュFW 20 ノニ・マドゥエケ控えGK 13 ケパ・アリ