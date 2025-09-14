【J2第29節】(JITス)甲府 2-3(前半1-0)鳥栖<得点者>[甲]鳥海芳樹(10分)、内藤大和(64分)[鳥]松本凪生(57分)、西川潤(86分)、新川志音(90分+3)観衆:7,462人主審:吉田哲朗