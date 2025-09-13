【J2第29節】(ユアスタ)仙台 1-1(前半0-1)水戸<得点者>[仙]菅田真啓(73分)[水]齋藤俊輔(17分)<警告>[仙]菅田真啓(90分+8)[水]山崎希一(7分)、山本隼大(90分)観衆:15,500人主審:清水勇人├3人剥がした齋藤俊輔のゴラッソで先制するも…J2首位の水戸、仙台とドローで4試合勝ちなし└水戸FW齋藤俊輔がU-20W杯前にスーパー弾!「うますぎ」「ウイイレだった」「全盛期の前園や香川を彷彿」