[9.13 J2第29節 仙台 1-1 水戸 ユアスタ]J2第29節が13日に行われ、ユアテックスタジアム仙台で対戦した6位ベガルタ仙台と首位水戸ホーリーホックは1-1で引き分けた。先手を取ったのはアウェーの水戸。前半17分、U-20W杯メンバーのFW齋藤俊輔がペナルティエリア左脇でFW渡邉新太のパスを受け、3人に囲まれた状態から強引にボックス内へ切れ込む。そのまま右足を振り、強烈なシュートをゴール右隅に叩き込んだ。齋藤は2試合ぶ