【J3第27節】(サンアル)松本 2-0(前半1-0)沼津<得点者>[松]村越凱光(24分)、林誠道(51分)<警告>[松]滝裕太(68分)[沼]鈴木拳士郎(74分)、ルーカス・セナ(85分)、森夢真(90分+1)、ウェベルトン(90分+3)、エンリック・マルティネス(90分+5)観衆:7,170人主審:堀善仁