【J3第27節】(ミクスタ)北九州 1-0(前半1-0)群馬<得点者>[北]高橋大悟(5分)<警告>[北]井澤春輝(3分)[群]小西宏登(44分)、野瀬翔也(63分)、菊地健太(82分)観衆:3,489人主審:小林健太朗