【J3第27節】(とうスタ)福島 4-2(前半1-0)讃岐<得点者>[福]オウンゴール(37分)、松長根悠仁(62分)、森晃太(90分+1)、矢島輝一(90分+7)[讃]川西翔太(57分)、後藤優介(74分)<警告>[讃]長谷川隼(68分)主審:瀬田貴仁