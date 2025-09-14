【J3第27節】(ロートF)奈良 0-2(前半0-1)鹿児島<得点者>[鹿]近藤慶一(5分)、吉尾虹樹(89分)<退場>[鹿]広瀬健太(40分)<警告>[奈]田頭亮太(28分)、澤田雄大(52分)、國武勇斗(79分)[鹿]山口卓己(89分)観衆:2,507人主審:矢野浩平