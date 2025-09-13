FC町田ゼルビアが12日にクラブ公式X(旧ツイッター/@FcMachidaZelvia)を更新し、同日にホームで行われたJ1第29節・横浜FC戦(△1-1)に、俳優・竹内涼真さんの妹でタレントのたけうちほのかさん、元乃木坂46でタレントの阪口珠美さんが来場したことを報告した。町田は同試合で『ゼルビアキュン祭り』を開催。町田市出身の2人がキュンを用いたメッセージを送る動画をアップし、イベントをPRした。クラブ応援番組『FC町田ゼルビア