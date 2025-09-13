2022年北京冬季五輪カーリング女子でロコ・ソラーレの一員として銀メダルを獲得した石崎琴美さん（46）が13日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けた最終予選代表決定戦の決勝進出を懸けたタイブレークでフォルティウスに2―7で敗れ、3大会連続五輪出場を逃したロコ・ソラーレのメンバーへメッセージを送った。NHKの中継で解説を務めた石崎さんは「みんなへ。まだおつかれさまとは言わないよ！」と