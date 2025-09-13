「陸上・世界選手権・３５キロ競歩」（１３日、国立競技場周回コース）１８位でゴールした後に倒れて医務室へ運ばれた川野将虎が夜に自身のインスタグラムを更新。「まずレース後に熱中症で運ばれた件に関しては、その後医務室の大会スタッフの方々にスムーズに適切な処理をしていただいたお陰によって、通常に生活ができる程回復しておりますご心配をおかけしてしまい申し訳ございません。スムーズに対応をしていただいた大