サバシスターが10月15日、2ndアルバム『たかがパンクロック！』をリリースする。同アルバム発売翌週からスタートする自身最大規模の全国ツアー＜JUST PUNK ROCK TOUR＞のゲストバンド第一弾が発表となった。第一弾としてアナウンスされたのは、氣志團、THE FOREVER YOUNG、THE BOYS&GIRLS、Dizzy Sunfist、ジ・エンプティ、カライドスコープ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、HERO COMPLEXといった8組だ。ゲストバンドは今後も追加発表