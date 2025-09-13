ß·Ìî¹°Ç·¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë³Ú¶Ê¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢SawanoHiroyuki[nZk]¡Ê¥µ¥ï¥Î¥Ò¥í¥æ¥­¥Ì¥¸¡¼¥¯¡Ë¤Î¿·¶Ê¡ÖPROVANT¡×(ÆÉ¤ß¡§¥×¥ë¡¼¥ô¥¡¥ó¥È)¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤ÏMAN WITH A MISSION¤ÎJean-Ken Johnny¤È10-FEET¤ÎTAKUMA¤ò¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¡¢Àª¤¤¤Î¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¯É½¤Ë¤¢¤¿¤êß·Ìî¹°Ç·¡¢Jean-Ken John