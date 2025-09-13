東京世界陸上が開幕陸上の世界選手権東京大会が13日、国立競技場で開幕した。東京での開催は1991年大会以来、34年ぶり。女子1500メートルで日本記録保持者の田中希実（New Balance）は予選1組で4分7秒34で10着に終わり、準決勝に進出できなかった。「頭のねじを外して全力でいくことが大事」と話していた女子中距離界の大エースが、厳しい現実に直面した。予選1組で納得の走りを見せられず、無念の敗退となった。「やっぱり今の