YOASOBIが2026年1月より放送開始となるTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニング＆エンディング主題歌を担当することが発表された。発表が行われたのは本日9月13日に配信された＜Aniplex Online Fest 2025＞にて。作品にて声優を務める山根綺（芦屋瑞稀役）と八代拓（佐野泉役）の2名が登壇し、アニメ作品第1弾ビジュアルの解禁とともに、YOASOBIが主題歌を務めることが発表された。©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君