日韓合同オーディション番組『トロット・ガールズ・ジャパン』から誕生したユニット・sisが13日、神田明神ホールで初の東名阪ツアー＜あなたの街まで＞の東京最終公演を開催。ヒャダインがプロデュースしたデビュー曲で、韓国トロットのカバー曲「愛のバッテリー」や2ndシングル「DING DONGください」など全19曲を熱唱した。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆コンサート写真“世界のヴィンテージソングを歌い継ぐ”こと