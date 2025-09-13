９月１４日に中山競馬場でラジオ日本賞・オープン（ダート１２００メートル）などが行われる。芝、ダートの馬場の傾向は以下の通りとなっている。中山馬場（４回４日目）曇り時々晴れ・２０％芝（Ｂコース）稍重〜良ダート重〜良土曜の芝は雨の影響で稍重で始まり、ペースに関係なく前残り傾向だった。馬場が乾けば差しも届きそう。ダートは逃げ、先行有利。芝逃げ〇先行◎差し〇追込△ダート逃げ〇先行◎差