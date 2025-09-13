◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１ｘ―１０阪神（１３日・東京ドーム）巨人の横川凱投手が阪神戦で先発して、４回７７球を投げて６安打３失点。チームは勝利したが課題の残る投球となった。横川は初回、適時打やボークなどで３失点。２回は３者凡退に抑えて、３、４回は走者を出しながらも無失点に抑えていたが、４回の攻撃で代打を送られて降板となった。杉内俊哉投手チーフコーチは横川の交代について「ヨコに行かせる選択