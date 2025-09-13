◆関西学生野球秋季リーグ同大９―３京大（１３日・ほっともっとフィールド神戸）同大・知念大河右翼手（４年）が７回に走者一掃の中越え適時二塁打を放つなど、５打数４安打６打点と大暴れした。「オープン戦の結果は本当にひどくて…」と語るが、代打として出場した秋季リーグの関学大２回戦で、２打数１安打３打点と勝利に貢献してから波に乗っている。今夏の甲子園Ｖ校・沖縄尚学出身で、自身も高３の夏に聖地で４番を打