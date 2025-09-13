９月１４日に阪神競馬場で秋華賞トライアル（３着まで優先出走権）のローズＳ・Ｇ２（芝１８００メートル）が行われる。オークス馬のカムニャックなど好メンバーがそろった一戦で、馬場の傾向は以下の通りとなっている。阪神馬場（４回４日目）曇り時々晴れ・４０％芝（Ａコース）良ダート良芝は良好な状態が続き、１３日も速い時計が出ていた。ロスのない立ち回りが重要になってくる。ダートは逃げ、先行馬が引き続き優勢。