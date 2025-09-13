連休中にホテルに泊まっている人は多いと思います。ホテルの宿泊時に絶対に持ち帰ってはいけない客室の備品について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。ホテルビースイーツは公式TikTokアカウントで「絶対だめ！ホテルのこれ持ち帰らないで！」というタイトルの動画を公開。「意外となくなることが多いTOP5」として、次の備品を上げています。【意外となくなることが多い客室の備品