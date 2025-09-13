【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１２日、ロシアとウクライナの和平仲介を巡り、ウクライナへの攻撃を強めるロシアのプーチン大統領に対し「急速に忍耐を失いつつある」と不満を示した。米ＦＯＸニュースのインタビューで語った。トランプ氏は、ロシアの銀行への追加制裁などに触れ、「非常に厳しい対応を取らねばならない」と述べた。「私は既に多くのことをやった」と、米国が取れる対応は限られるとの認識を