気象台は、午後8時25分に、大雨警報（土砂災害）を登別市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・登別市に発表 13日20:25時点胆振地方では、13日夜遅くから14日明け方まで土砂災害に、14日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に、14日未明まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■室蘭市□暴風警報14日未明にかけて警戒風向南東・陸上最大風速18m/s■苫小牧市□暴風警報14日未明