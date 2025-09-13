俳優で歌手福山雅治（56）が12日、フジテレビ系の特別番組「タビフクヤマ」（午後9時）に出演。崎陽軒のシウマイ弁当工場のグッズのこだわりに感心した。歌手デビューから今年でちょうど35年。昨年10月の長崎編以来、福山のこれまでの足跡をたどる旅企画で、有村架純、リリー・フランキー、満島真之介が同行した。福山は大好きという崎陽軒のシウマイ弁当の工場を初めて訪れた。横浜市都筑区の工場では1日に約80万個のシウマイを製