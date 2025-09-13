札幌管区気象台は、あす（２０２５年９月１４日）明け方にかけて道央と道南を中心に線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。この影響でJR北海道は、一部列車の運休を発表しています。午後３時すぎの函館市内の様子です。激しい雨とともに風が強まっています。道内は、今夜（１３日）からあす（１４日）明け方にかけて低気圧が発達しながら通過し大気の状態が非常に不安定になるため札幌管区気象台は、線状降水帯が発生する